FIFA prüft weiterhin neue Abseitsregel

Frankfurt am Main (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erneut eine grundlegende Änderung der Abseitsregel angeregt. "Wir wollen den Angriffsfußball fördern, deshalb müssen wir uns die Abseitsregel angucken", sagte der Boss des Fußball-Weltverbandes auf dem virtuellen FIFA-Kongress am Freitag: "Man sollte kein Tor aberkennen, weil die Nase im Abseits ist." Unter Aufsicht des früheren Weltklasse-Trainers Arsene Wenger gebe es derzeit Tests in Amerika und China.