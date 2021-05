"Bedeutender Fortschritt": Infantino verteidigt erneut WM-Gastgeber Katar

Gianni Infantino hat die WM-Vergabe an Katar verteidigt © AFP/SID/RICHARD JUILLIART

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erneut auf Verbesserungen der Menschenrechtslage in Katar seit der Vergabe der WM 2022 hingewiesen.

Frankfurt am Main (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erneut auf Verbesserungen der Menschenrechtslage in Katar seit der Vergabe der WM 2022 hingewiesen. "Wir haben einigen Fortschritt erreicht. Wir wissen, dass es Herausforderungen gibt und mehr getan werden kann. Aber jede Diskussion sollte auf verifizierten Fakten beruhen", sagte der Schweizer am Freitag auf dem 71. Kongress des Fußball-Weltverbandes FIFA und reagierte damit auf die Forderung von sechs nordischen Verbänden. Diese hatten im Vorfeld der virtuellen Zusammenkunft der 211 Mitgliedsverbände um eine "offene Diskussion" über die Lage im WM-Gastgeberland gebeten.