Curling-Mixed-Team wahrt Chance auf Olympia

Das deutsche Curling-Team hat bei der WM im olympischen Mixed-Doubles im schottischen Aberdeen die Chance auf das Ticket für die Winterspiele 2022 in Peking gewahrt. Pia-Lisa Schöll (Oberstdorf) und Klaudius Harsch (Rastatt) setzten sich am Freitag im vorletzten Spiel gegen Australien nach einem 2:4-Rückstand nach fünf Ends noch mit 10:4 durch.

Damit kommt es für Schöll, deren Mutter Almut Hege-Schöll 1988 in Glasgow WM-Gold gewonnen hatte, und Harsch am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Tschechien zum "Finale" um Platz vier in der Gruppe A. Dieser berechtigt zum Entscheidungsspiel gegen den Vierten der A-Staffel um den siebten Startplatz für Japan.