"Für Erholung und Zukunft des Fußballs": UEFA will Interessengruppen zusammenbringen

Die UEFA will Interessengruppen vereinen © AFP/SID/ARIS MESSINIS

Der Kontinentalverband UEFA will die zahlreichen Interessenvertreter im europäischen Fußball künftig an einen Tisch bringen.

Der Kontinentalverband UEFA will die zahlreichen Interessenvertreter im europäischen Fußball künftig an einen Tisch bringen und plant zu diesem Zweck einen "bahnbrechenden" Konsultationsprozess. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Auf diese Weise sollen die Grundlagen "für eine nachhaltige und inklusive Erholung und Zukunft" des Sports geschaffen werden.