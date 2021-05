Torhüter Robert Müller starb 2009: Eine deutsche Eishockey-Tragödie

Der Start in die Eishockey-WM ist aus sportlicher Sicht das größte Thema des Tages - aber den Kölner Haien war es an diesem Freitagmorgen auch wichtig, die Aufmerksamkeit auf einen traurigen Moment zu lenken, der ebenfalls mit diesem Tag verbunden ist.

Müller war am 25. Juni 1980 in Rosenheim geboren worden, er bestritt als Torhüter 127 Länderspiele, nahm an zwei Olympischen Spielen und an acht WM-Turnieren teil. In der DEL spielte er für Rosenheim, Mannheim, Krefeld, Duisburg und Köln.