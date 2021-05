Anzeige

Bundesliga heute LIVE: 34. Spieltag mit Köln, Bremen, Gladbach im TV, Stream, Ticker Bundesliga-Finale: Wer rettet sich?

Thomas Schaaf soll Werder Bremen retten © Imago

Der letzte Spieltag in der Bundesliga steht an und im Tabellenkeller geht es um Alles. Mehrere Teams kämpfen auch noch um Europa.

Viele Entscheidungen sind in der Bundesliga bereits gefallen, der letzte Spieltag bietet aber trotzdem noch jede Menge Spannung. Vor allem der Blick in den Tabellenkeller aber auch der Kampf um die Conference League versprechen ein dramatisches Saisonfinale.

Der letzte Bundesliga-Spieltag im Überblick:

Bundesliga Heute: Wer schafft den Verbleib im Oberhaus?

Wer bleibt drin, wer muss in die Relegation, wer steigt direkt ab? Zwischen Arminia Bielefeld, Werder Bremen und dem 1. FC Köln kommt es am 34. Spieltag zum Dreikampf um den Klassenerhalt. Er ist DAS Thema des 34. und letzten Bundesliga-Spieltags. (siehe dazu: Tabelle der 1. Bundesliga)

Und Thomas Schaaf ist unzweifelhaft das Gesicht dieses Keller-Clashs. Sein erstes Spiel als Chefcoach auf der Werder-Bank seit acht Jahren könnte schon wieder sein Letztes sein. Auf jeden Fall ist es das 1944. der Hanseaten in der Bundesliga-Geschichte, nicht einmal Rekordmeister Bayern München (1907) kann da mithalten.

Aber für solche Statistiken hat sich Schaaf schon während seiner ersten 14 Werder-Jahre nie interessiert. "Es geht um das Spiel, was vor uns liegt. Wir müssen an unsere Qualitäten glauben, zuletzt haben wir zuviel über uns ergehen lassen", sagte der mittlerweile 60-Jährige am Freitag.

Schaaf, eigentlich Technischer Direktor an der Weser, hatte am Sonntag vergangener Woche die Nachfolge von Florian Kohfeldt angetreten. Bereits von 1999 bis 2013 war Schaaf Chefcoach an der Weser, 2004 gewann er mit dem SV Werder das Double aus Meisterschaft und Pokal. Zumindest den Direktabstieg können die Norddeutschen mit einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach verhindern.

Bundesliga Heute: Köln mit Endspiel gegen Schalke

Aus eigener Kraft Rang 15 und damit den direkten Klassenerhalt sichern, das kann nur Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen gastieren beim VfB Stuttgart, der sich wie Werder-Gegner Gladbach noch Hoffnungen auf die Conference League machen darf. "Für uns ist das eine positive Ausgangssituation. Es geht darum, das Nasenspitzchen, das wir vorne sind, in der Konstellation auch zu Ende zu bringen. Dafür müssen wir aber hart arbeiten", sagte Arminia-Coach Frank Kramer.

Dieser Logik folgend muss man beim 1. FC Köln noch härter arbeiten. Zwar geht es im eigenen Stadion "nur" gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schalke 04, doch der fest eingeplante Sieg hilft nur weiter, wenn Bremen und Bielefeld Punkte lassen.

"Die Partie gegen Schalke ist ein Endspiel, keine Frage. Aber die Mannschaft hat mit dem Rücken zur Wand in dieser Saison schon oft Leistung gebracht", sagte FC-Manager Horst Heldt. Und während Schaaf erst vor knapp einer Woche inthronisiert wurde, bekam sein noch älterer Weggefährte Friedhelm Funkel (67) schon Mitte April die Gelegenheit, die Domstädter Schritt für Schritt Richtung Klassenerhalt zu führen.

Bundesliga: Fans glauben an Werder-Abstieg

Schaaf hingegen blieb nur ein Crashkurs, um als Nachfolger des 22 Jahre jüngeren Florian Kohfeldt neue Akzente zu setzen. Was zumindest im Umgang mit dem Team anscheinend gelang. "Herr Schaaf ist doch eine Trainerlegende", beschrieb Abwehrspieler Ömer Toprak voller Ehrfurcht den neuen Umgangston beim Training. Noch vor einer Woche war "Flo" bei den Grün-Weißen in der sportlichen Verantwortung.

Besonders gut stehen die Chancen für Werder nicht - finden zumindest viele Fans bei einer SID-Blitzumfrage. Die Kölner Meinungsforschungsgesellschaft FanQ ermittelte, dass 48 Prozent der Befragten an einen direkten Werder-Abstieg glauben. Dass auch 44 Prozent den Klub in der Bundesliga vermissen würden, wäre an der Weser da nur ein schwacher Trost.

Wer zieht in die Conference League ein?

Am oberen Ende der Tabelle ist fast alles entschieden. Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg kämpfen noch um Platz drei, beide Teams sind aber bereits für die Champions League qualifiziert. Platz fünf und das Ticket für die Europa League gehen sicher an Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen hat Rang sechs sicher.

Dahinter tobt ein Vierkampf um Platz sieben, der für die Teilnahme an der Conference League berechtigt. Union Berlin hat als Siebter (47 Punkte) die besten Karten. Borussia Mönchengladbach (46), der VfB Stuttgart sowie der SC Freiburg (je 45) befinden sich aber ebenfalls noch im Rennen.

Bundesliga: Schafft Lewandowski den Rekord?

Für den FC Bayern, den alten und neuen Meister der Bundesliga, geht es im Spiel gegen den FCA. Die Augsburger haben genügend Abstand auf die Abstiegsplätze gewonnen. Im letzten Spiel der Saison verabschiedet sich der FC Bayern von Trainer Hansi Flick und von den Spielern um Alaba, Boateng und Martinez, die den Verein verlassen (siehe dazu: der emotionale Abschied von David Alaba). Ein besonderer Fokus wird auch auf Robert Lewandowski liegen, der mit aktuell 40 Toren in der Torschützenliste der Bundesliga versuchen wird, den Rekord weiter auszubauen.

