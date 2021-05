Auch Endrunde um DHB-Pokal in Hamburg vor Publikum

Das Final4 um den DHB-Pokal am 3. und 4. Juni in Hamburg wird vor Fans stattfinden.

Das Final4 um den DHB-Pokal am 3. und 4. Juni in Hamburg wird vor Fans stattfinden. Wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag mitteilte, sollen bei der Endrunde in der Barclaycard Arena mindestens 1000 Zuschauer im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts zugelassen sein.