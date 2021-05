EM: Bielefelder Ortega als DFB-Backup

Der sieht vor, dass neben Kapitän Manuel Neuer die Ersatzleute Bernd Leno und Kevin Trapp mit zum letzten Turnier von Bundestrainer Joachim Löw fahren. Ter Stegen fällt wegen einer Operation an der Patellasehne im rechten Knie aus.

Löw muss seinen endgültigen Kader bis zum 1. Juni bei der UEFA melden. Allerdings sind im Verletzungsfall Nachnominierungen bis zum ersten Gruppenspiel möglich, im Fall der deutschen Elf also bis zum Duell mit Weltmeister Frankreich am 15. Juni in München.