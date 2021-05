Fazit von Bayer-Coach Wolf: Acht Wochen waren "zu 95 Prozent sehr positiv"

Der Werksklub hatte am vergangenen Wochenende bereits die Europa League erreicht. Am Samstag (15.30 Uhr) steht das letzte Saisonspiel bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund an. Wolf kehrt nach Saisonende zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Trainer zurück, der Schweizer Gerardo Seoane tritt die Nachfolge unter dem Bayer-Kreuz an.