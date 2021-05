Auch Eisfeld fällt aus: Bochum mit Personalsorgen ins Aufstiegsendspiel

Der VfL Bochum geht ersatzgeschwächt in den Aufstiegs-Showdown der 2. Bundesliga. Auch Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld steht für das Duell am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen nicht zur Verfügung, in dem der Ruhrpott-Klub die Rückkehr nach elf Jahren in die Bundesliga schaffen kann.