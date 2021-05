DFB-Frauen spielen in Offenbach gegen Chile

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel vor der Sommerpause am 15. Juni gegen Chile in Offenbach.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel vor der Sommerpause am 15. Juni (15.00 Uhr) gegen Chile in Offenbach.

Fünf Tage vor der Partie im Stadion am Bieberer Berg tritt die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Länderspiel gegen die Französinnen in Straßburg an. Im September beginnt für den zweimaligen Weltmeister die Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland.