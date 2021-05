FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick im LIVETICKER

Eineinhalb Jahre war Hansi Flick als Trainer für die Mannschaft des FC Bayern verantwortlich. Am heutigen Freitag gibt er in dieser Position seine letzte Pressekonferenz vor einem Pflichtspiel. ( Bundesliga: Der letzte Spieltag )

Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg endete eine kurze, aber sehr erfolgreiche Ära des deutschen Rekordmeisters. ( Bundesliga: Die Tabelle )

Wie sich der Cheftrainer sportlich verabschieden will, wie er selbst seine Zeit in München einschätzt und wie er seine Zukunft sieht, all das wird Thema bei seiner letzten Bayern-Medienrunde mit den Journalisten sein.