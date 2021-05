Karl-Heinz Rummenigge: Darum hat Lewandowski mehr zu bieten als Müller

Vergleich mit Müller? "Robert ist anders"

"Robert ist anders, er ist mehr ein Mannschaftsspieler, er beteiligt sich mehr am Spiel der Mannschaft als Gerd, der der König des Strafraums war. Aus rein fußballerischer Sicht hat Robert also mehr zu bieten", so Rummenigge.

Verlängert Bayern mit Lewandowski?

Rummenigge glaubt an weiteren Lewandowski-Rekord

Langfristig sieht Rummenigge auch den 365-Tore-Rekord von Gerd Müller in Gefahr: "Ich kann mir vorstellen, dass Robert in den nächsten Spielzeiten 30 Tore pro Saison schießt. Meine Antwort lautet also: Ja, ich glaube, dass auch dieser Rekord in Gefahr ist."