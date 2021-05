Handball: Barcelona und Nantes komplettieren Final Four in Köln

Rekordgewinner FC Barcelona und der französische Handballklub HBC Nantes komplettieren das Final-Four-Turnier der Champions League in Köln.

Rekordgewinner FC Barcelona und der französische Handballklub HBC Nantes komplettieren das Final-Four-Turnier der Champions League am 12. und 13. Juni in Köln.

Der achtmalige Titelträger aus Katalonien gewann auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Brest HC Meschkow in eigener Halle 40:28. Bereits in Belarus hatte Barcelona 33:29 gewonnen. Nantes konnte sich nach dem 32:28-Heimsieg gegen KC Veszprem eine 30:32-Niederlage im Rückspiel in Ungarn leisten.