Halep sagt Teilnahme an French Open ab

Simona Halep wird nicht an den French Open teilnehmen © AFP/SID/MARIJAN MURAT

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep aus Rumänien hat ihre Teilnahme an den French Open in Paris verletzungsbedingt abgesagt.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep aus Rumänien hat ihre Teilnahme an den French Open in Paris verletzungsbedingt abgesagt. Die 29-Jährige wird von einer Wadenverletzung ausgebremst, die sie im Duell mit Angelique Kerber in Rom erlitten hatte.