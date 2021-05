Soziale Projekte: Federer versteigert bedeutende Sammlung von Erinnerungsstücken

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer versteigert Erinnerungsstücke seiner großen Tennis-Karriere für den guten Zweck. Der 39 Jahre alte Schweizer, der in dieser Woche auf die Tour zurückgekehrt ist, bietet unter anderem Outfits, Schläger und Schuhe beim britischen Auktionshaus Christie's an und will mit dem Verkauf eine Million Pfund (rund 1,15 Millionen Euro) für die Roger-Federer-Stiftung sammeln.