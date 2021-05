Mehr CL-Startplätze für die Bundesliga? Handball-Boss erteilt Absage

Michael Wiederer, Präsident des Europäischen Handballverbandes (EHF), hat den Forderungen aus der Bundesliga nach mehr als zwei Startplätzen in der Champions League eine Absage erteilt. "Rein qualitativ gibt es in Deutschland mehr als die vorgesehenen zwei Teams, die in der Champions League spielen könnten", sagte Wiederer im Interview mit dem Mannheimer Morgen, aber als EHF müsse man "den Handball in ganz Europa im Blick haben" und könne "nicht ein Viertel der Startplätze an Deutschland vergeben."