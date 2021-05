Effenberg: Einjahresverträge für Trainer - Gladbach-Schönfärberei bei Rose

"Das ist absoluter Wahnsinn", urteilte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg in seiner Kolumne für t-online.de . "Es geht in der Bundesliga ganz offensichtlich längst nicht mehr darum, bei einem Verein etwas aufzubauen über Jahre", sagte der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler.

Effenberg: "... zerplatzt wie eine Seifenblase"

Effenberg kritisiert Schönfärberei

Sein Urteil zu den letzten beiden Spielzeiten fällt wesentlich ernüchtender aus: "Mir kann niemand diese zwei Jahre mit Marco Rose als Erfolg verkaufen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie das in Gladbach versuchen. Ob Sportchef Max Eberl oder auch Präsidiumsmitglied Hans Meyer […]. Sie erinnern immer wieder an Platz vier in der ersten Rose-Saison – oder an einzelne tolle Spiele", monierte Effenberg.