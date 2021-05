NBA: Washington und Bonga feiern Play-off-Einzug

Die Washington Wizards haben mit Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga doch noch den Einzug in die Play-offs der NBA geschafft.

Los Angeles (SID) - Die Washington Wizards haben mit Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga doch noch den Einzug in die Play-offs der NBA geschafft. Nach ihrer Niederlage im ersten Spiel des Play-in-Turniers gegen die Boston Celtics (100:118) setzten sich die Wizards klar mit 142:115 gegen die Indiana Pacers durch.

Washington trifft nun am Samstag (Ortszeit) auf die an Nummer eins gesetzten Philadelphia 76ers. Den letzten noch ausstehenden Play-off-Platz spielen die Golden State Warriors und die Memphis Grizzlies am Freitag aus.