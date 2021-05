BVB: Borussia Dortmund sucht Spielerinnen - Bewerbung per Youtube-Video

Die Frauenmannschaft des BVB wird zunächst in der Kreisliga B starten © Imago

Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Situation sei es jedoch leider nicht möglich, dass das Sichtungstraining vor Ort in Dortmund stattfindet. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen eine kreative Alternative überlegt.

Bewerbung erfolgt über Youtube-Video

Zunächst hat der Bundesliga-Dritte der Männer-Bundesliga ein Demovideo erstellt, in dem schwerpunktmäßig Übungs- und Spielformen mit Ball vorgemacht werden.

"Wer sich bewerben möchte, macht die Übungen nach, lädt ein (privates) Video davon bei Youtube hoch und schickt den Link über das Bewerbungsformular an den BVB", heißt es in dem Aufruf des BVB.

Spielerinnen ab dem Jahrgang 2005 (oder älter), die in einem Umkreis von 35 Kilometern von Dortmund wohnhaft sind, können sich bewerben: "Jede ambitionierte Spielerin, die eine solide fußballerische Grundausbildung hat, ist willkommen."

Die Bewerbungsfrist endet am 6. Juni.

BVB-Frauenmannschaft fängt in Kreisliga an

"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Frauenfußball innerhalb des Vereins organisch von unten nach oben aufzubauen, daher wird die neue Mannschaft zunächst in der Kreisliga B starten. Innerhalb eines Jahrzehnts sollen die schwarzgelben Farben dann möglichst in der Frauen-Bundesliga vertreten sein", ließ der BVB in einem Newsletter wissen.