Copa America: Wegen Unruhen in Kolumbien wird nur in Argentinien gespielt

Die Copa America wird wegen der anhaltenden sozialen Unruhen in Kolumbien nur in Argentinien ausgetragen.

Es sei aus Termingründen "unmöglich", das Turnier auf November zu verschieben, wie es die Behörden in Bogota gefordert hatten, hieß es in einer Mitteilung. Die Partien, die vom 13. Juni bis 10. Juli in Kolumbien gespielt werden sollten, werden nun im Co-Gastgeberland Argentinien ausgetragen.

Heftige Straßenkämpfe in Kolumbien

Auch Argentinien steckt derzeit in der bislang schlimmsten Phase der COVID-19-Pandemie. Am späten Donnerstag kündigte Staatspräsident Alberto Fernandez an, dass Argentinien neun Tage lang vollständig in den Lockdown geht, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren.