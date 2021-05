WWE entlässt Velveteen Dream - tiefer Fall eines Mega-Talents

Die schillernde Velveteen Dream wurde bei WWE mit The Rock verglichen - ehe massive Vorwürfe seine Karriere ausbremsten. Nun ist er entlassen worden.

Er galt als eines der größten Talente der Wrestling-Liga WWE, vom Star-Potenzial her womöglich als das größte.

Patrick Clark alias Velveteen Dream begeisterte die Fans mit seinen schillernden Auftritten, er gewann schon einen großen Award, ohne je bei den Hauptshows RAW und SmackDown aufgetaucht zu sein. Das einstige WWE-Aushängeschild Stone Cold Steve Austin verglich ihn gar mit keinem Geringeren als Dwayne "The Rock" Johnson.

Velveteen Dream startete ab 2018 bei WWE durch

Clark war 2015 Kandidat in der WWE-Castingshow Tough Enough und bekam danach einen Vertrag, er wurde Teil des Drittkaders NXT, wo er ab 2017 den Charakter vorstellte, der ihn bekannt machen sollte: Velveteen Dream, eine Glamour-Gestalt irgendwo zwischen Hauptvorbild Prince (seinen Finisher nannte er "Purple Rainmaker"), David Bowie und bunten Ringlegenden wie "Macho Man" Randy Savage , Goldust und "Ravishing" Rick Rude .

Mit der Rolle, die 2018 in den Wrestling Observer Awards zum "besten Gimmick" der gesamten Wrestling-Welt gewählt wurde, war der auch im Ring sehr talentierte Dream dabei durchzustarten, schien nach überzeugenden Matches und Fehden gegen Aleister Black, Ricochet, Matt Riddle, Johnny Gargano und Roderick Strong auf dem Weg zum Champion und zum Durchbruch im Hauptkader zu sein - ehe er im April vergangenen Jahres in die Negativ-Schlagzeilen geriet .

Clark wurde vorgeworfen, einen minderjährigen Jungen mit Online-Nachrichten belästigt und ihm ein Nacktbild geschickt zu haben - was er dementierte. Seine Erklärung lautete, dass er Opfer eines Hacks gewesen sei.

Massive Vorwürfe der sexuellen Belästigung

Im Zuge der #SpeakingOut-Bewegung erhoben weitere Personen in sozialen Medien Vorwürfe unangemessenen Verhaltens und veröffentlichten angebliche Chatverläufe mit Clark, die in dieselbe Richtung wiesen. Unter anderem behauptete der Independent-Wrestler Josh Fuller, dass Clark ihm Nachrichten geschickt hätte, die er als "Grooming" einordnete, als Annäherungsversuch an einen Minderjährigen. Er sei damals 16 gewesen, Clark 19.