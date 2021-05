FC Bayern will Justin Che vom FC Dallas kaufen - das sagt Campus-Leiter Sauer

Bayern will Mega-Talent kaufen

Der FC Bayern ist weiter in Verhandlungen mit einem Toptalent, das für Bayern II aktuell aufläuft. Nun äußert sich der Leiter des Bayern-Campus zu den Plänen.

Kann der FC Bayern ein weiteres Toptalent an den Klub binden?

Bereits in der vergangenen Woche hatte SPORT1 darüber berichtet , dass die Münchner den US-Amerikaner fest verpflichten wollen und bereits mit Ches Berateragentur Stellar in Gesprächen sind.

Che überzeugt bei Einsätzen für Bayern II

Der FC Bayern hatte Che im Februar von Kooperationsverein Dallas per Leihe nach München geholt. Danach überzeugte der Allrounder die Münchner in seinen Partien für Bayern II in der 3. Liga. (Tabelle der 3. Liga)