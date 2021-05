Eishockey WM 2021: Deutschland - Italien heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Nach den DEL-Playoffs dürfen sich die Eishockeyfans gleich auf den nächsten Leckerbissen freuen. In Riga findet die 84. Weltmeisterschaft statt und Deutschland startet direkt am ersten WM-Tag gegen Italien in das Turnier. (WM 2021 in Riga, Gruppe B: Deutschland - Italien, LIVE ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)