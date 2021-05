FC Liverpool: Nathaniel Phillips beeindruckt Jürgen Klopp im CL-Kampf

Beim entscheidenden 2:0-Sieg gegen Crystal Palace zog sich der Innenverteidiger des FC Liverpool nach einer halben Stunde einen blutigen Cut an der Schläfe zu, hielt mit Kopfverband aber schließlich die vollen 90 Minuten durch.

Klopp schwärmt von Phillips

Phillips trumpft im Endspurt von Liverpool auf

"Es ist meine Aufgabe, zu verhindern, dass der Ball ins Netz geht, Tore zu verhindern. Wenn ich also ein Tor schießen kann, dann ist das ein kleiner Bonus, aber ich würde lieber eine weiße Weste haben", erklärte der Mann des Tages nach dem Spiel.

Zudem rettete er das Klopp-Team in der zweiten Hälfte vor dem Gegentreffer: Als Torhüter Alisson Becker schon geschlagen war, konnte der Abwehrmann mit einem Kopfball die Situation noch entschärfen.

Von Spiel zu Spiel scheint Phillips mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Eigentlich kam er im Saisonverlauf nur aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle seiner Kollegen als Notlösung in die Mannschaft.

Liverpool dank Erfolgsserie in der Champions League

Am Ende hat der Rechtsfuß 20 Pflichtspiele in dieser Spielzeit absolviert. Acht der zehn vergangenen Ligaspiele gewannen die Reds - in allen acht stand Phillips über 90 Minuten auf dem Platz. (SERVICE: Tabelle der Premier League)