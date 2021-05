Anzeige

AvD Motor & Sport Magazin mit Karl Wendlinger live im TV auf SPORT1 Wendlinger zu Gast im AvD-Magazin

Karl Wendlinger ist zu Gast im AvD Motor & Sport Magazin von SPORT1 © SPORT1-Grafik/Imago

Karl Wendlinger ist zu Gast im AvD Motor & Sport Magazin. Mit dem ehemaligen Rennfahrer bespricht SPORT1 am Sonntag alle wichtigen Themen aus dem Motorsport.

In der Formel 1 steht in Monaco die fünfte Saisonstation an.

Neben dem Kampf an der Spitze zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen beschäftigen derzeit weitere Themen die Fans. (Alles zur Formel 1)

Der Mythos Monaco ist natürlich ein großes Thema. In drei der ersten vier Rennen hatte Hamilton die Nase vorne. Schafft der Brite auch seinen vierten Saisonsieg? Allerdings sehen Experten aufgrund der engen Streckenführung den Red Bull vorne. Oder spuckt den Favoriten womöglich Lokalmatador Charles Leclerc im Ferrari in die Suppe? Im "AvD Motor & Sport Magazin" am Sonntag live ab 21.45 Uhr auf SPORT1 begrüßen Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 Experte Christian Danner im Studio den ehemaligen F1- und DTM-Fahrer Karl Wendlinger, um die wichtigsten Fragen in der Königsklasse zu klären.

Dazu blickt die Runde auch auf das traditionsreiche INDYCar-Rennen in Indianapolis. SPORT1 hat sich dafür mit Simona de Silvestro zum Interview getroffen. Abgerundet wird der Motosport-Sonntagabend auf SPORT1 mit der "FIA World Rally Championship" ab 23.30 Uhr.

Feiert Hamilton den nächsten Sieg?

Der Monaco GP zählt jedes Jahr zu den Highlights der Rennkalenders – kaum ein anderes Rennen versprüht mehr Prestige. Um den Sieg kämpfen nach wie vor Hamilton und Verstappen um den Sieg, das Qualifying könnte auf der schmalen Strecke rennentscheidend sein. (Formel-1-Fahrerwertung)

Nachdem Red Bull in Barcelona erneut von Mercedes ausgetrickst wurde deutet sich ein spannendes Rennen an. Außerdem blickt die Runde auf die Stars zurück, die in Monaco aufgingen und schauen auch auf die "Sternchen" Verstappen, Leclerc, Mick Schumacher & Co., die diesen Großen Preis in Zukunft für sich entscheiden wollen.

Da es sich um einen Stadtkurs handelt, ist bei Fahrfehlern die Crashgefahr hoch. Gemeinsam mit dem ehemalige F1-Piloten Karl Wendlinger blickt die Runde zurück auf dessen schweren Crash 1994 und diskutiert über die Risiken des Kurses.

Red Bull patzt: Hamilton macht Verstappen nass

Über diese und weitere Themen sprechen SPORT1 Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 Experte Christian Danner mit dem ehemaligen Rennfahrer Karl Wendlinger im "AvD Motor & Sport Magazin" am Sonntag live ab 21.45 Uhr.

Ebenfalls im Fokus steht die INDY 500. Das Rennen in Indianapolis wird bereits seit 1911 durchgeführt und gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Rennformaten der Welt. Nach sechs Jahren Pause tritt dort in diesem Jahr auch die Schweizer Rennfahrerin Simona de Silvestro an. SPORT1 hat sich mit ihr vor dem Rennen getroffen und fragt: Was macht die Faszination INDY 500 aus?