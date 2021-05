Golf, US PGA Championship: Kaymer muss um den Cut bangen

Kein guter Start für Kaymer bei der US PGA Championship © AFP/GETTYIMAGES /SID/GREGORY SHAMUS

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer aus Mettmann ist nur mäßig in die 103. US PGA Championship auf Kiawah Island/South Carolina gestartet.

Bei schwierigen äußeren Bedingungen mit starkem Wind an der Atlantikküste benötigte der Sieger von 2010 für die ersten 18 Löcher auf dem Par-72-Platz 75 Schläge und muss am Freitag um den Cut kämpfen.

Nach drei Bogeys auf den ersten neun Löchern gelang Kaymer an Loch zwölf (Par 4) das einzige Birdie des Tages. Ein erneutes Bogey an der 18 warf den 36-Jährigen nochmal zurück. Mit drei über Par auf dem mit 7876 Yards (7201 m) längsten Kurs der Major-Geschichte wird es für den ehemaligen Weltranglistenersten schwer, noch eine gute Platzierung zu erzielen.

Kaymer war bereits am vergangenen Samstag angereist und wollte an den Trainingstagen den Fokus auf das "Putten und Driven" legen. Dies glückte nicht so wie gewünscht. Nur gut die Hälfte seiner Abschläge landete auf den Fairways, nur einer von drei Schlägen aufs Grün fand sein Ziel.