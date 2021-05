Handball, HBL: Leipzig plant gegen THW Kiel mit 1000 Zuschauern

Wie Geschäftsführer Karsten Günther am Donnerstagabend vor dem Ligaspiel gegen den HC Erlangen erklärte, plant der SC DHfK Leipzig für die Begegnung am 27. Mai (19.00 Uhr) mit der Rückkehr von Fans. "Es gibt tatsächlich Bewegung in diese Richtung, nächste Woche gegen den THW Kiel wieder bis zu 1000 Zuschauer in der Halle begrüßen zu können", sagte Günther bei Sky.