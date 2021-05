"Einfach Spaß haben": Medaillenlose EM-Schwimmer behalten gute Laune

Keine Medaillen, aber auch keine schlechte Stimmung: Die deutschen Schwimmer spielten am vierten Wettkampftag der Schwimm-EM in Budapest keine Rolle.

Keine Medaillen, aber auch keine schlechte Stimmung: Die deutschen Schwimmer spielten zwar auch am vierten Wettkampftag der Schwimm-EM in Budapest im Kampf um die Podestplätze wie erwartet keine Rolle. Doch zwei kleine Erfolgserlebnisse durch die Finalistinnen Kathrin Demler und Julia Mrozinski sowie der starke Teamgeist sorgten weiter für gute Laune.

Da die deutschen Stars um Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock fehlen, holen die Medaillen in der Duna Arena die topbesetzten Nationen wie Ungarn, Russland und Großbritannien. Doch Demler, die mit ihrer positiven Art ansteckend auf andere wirkt, will sich davon nicht runterziehen lassen. Ihr Motto lautet: "Einfach Spaß haben, alles genießen - dann geht's von alleine."

Mrozinski zieht im Sommer von Hamburg in die USA, um an der University of Tennessee zu studieren und zu trainieren. Demler, die am Freitag noch auf ihrer Hauptstrecke 200 m Lagen startet, hat ebenfalls lange Zeit in Amerika gelebt. "Es hat mir sehr viel mentale Stärke und die Bedeutung von Teamspirit beigebracht", verriet Demler. Und das lebt die 24-Jährige in Budapest eindrucksvoll vor.