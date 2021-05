Nach EM-Absage: Nationaltorhüter ter Stegen an Patellasehne operiert

Der 29-Jährige, Nummer zwei im deutschen Tor hinter Kapitän Manuel Neuer, hatte Bundestrainer Joachim Löw von der OP in Malmö vor dessen EM-Kader-Nominierung am Mittwoch in Kenntnis gesetzt. "Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen", hatte er via Instagram mitgeteilt.