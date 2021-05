Neymar gegen Corona geimpft

Der brasilianische Fußballstar Neymar vom französischen Topklub Paris Saint-Germain ist am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft worden.

"Nach so langem Warten bin ich nun an der Reihe. Was für eine Freude", schrieb der 29-Jährige auf seinem Instagram-Kanal unter einem Video, das den Moment der Impfung zeigt.