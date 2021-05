NFL: Tim Tebow unterschreibt offiziell bei den Jacksonville Jaguars als Tight End

Tim Tebow wagt nach sechs Jahren ein Comeback in der NFL © Imago

Bereits vor einigen Tagen hat die Nachricht die NFL durcheinandergewirbelt. Nun ist es offiziell: Tim Tebow hat in Jacksonville für die kommende Saison unterschrieben.

Was bereits vor einigen Tagen publik wurde, ist nun per Unterschrift besiegelt worden: Tim Tebow feiert nach sechs Jahren sein NFL-Comeback. Er unterschrieb am Donnerstag bei den Jacksonville Jaguars einen Ein-Jahresvertrag und wird für die Franchise aus Florida als Tight End auflaufen. (Alles zur NFL)