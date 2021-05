Eishockey DEB: Söderholm, Rieder, Seider optimistisch vor Auftakt gegen Italien

Heiß auf die Weltmeisterschaft! Eishockey-WM startet am Freitag auf SPORT1

Das DEB-Team fährt mit breiter Brust zur WM 2021 in Lettland. Auch die Coronaprobleme von Auftaktgegner Italien sollen nicht vom großen Ziel bei den Titelkämpfen ablenken.

15 Coronafälle hatte es in der WM-Vorbereitung der Azzurri gegeben, die letzten drei Testspiele fielen aus, viele Stammspieler fehlen, der Trainer coacht aus dem Home Office. "Das ist für uns nicht wirklich interessant", betonte Söderholm im SID-Interview vor dem Duell am Freitag ( IIHF WM 2021, Gruppe B: Deutschland - Italien, Freitag ab 15.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream ) gegen den Außenseiter: "Wichtig ist, dass wir einen sauberen WM-Start haben."

Ob beim Gegner noch "nicht einmal eine zweite Mannschaft" auf dem Eis steht, interessiert den Finnen nicht. Obwohl er es im Boulevardblatt Iltalehti in seiner Muttersprache lesen konnte.

Sein Landsmann Riku-Petteri Lehtonen, Co-Trainer der Italiener, hatte dort über die Personalnot geklagt. "Er weiß, dass ich das auch lese", sagte Söderholm schmunzelnd, "ich gehe davon aus, dass es an uns adressiert war."

Tobias Rieder: "Wir schauen bloß auf uns"

Die Taktik dahinter soll nicht aufgehen, seine Spieler sollen den jetzt noch krasseren Außenseiter auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Die Gefahr besteht aber auch nicht, beteuerte NHL-Stürmer Tobias Rieder: "Wir schauen bloß auf uns. Es ist ein kurzes Turnier, es kommt drauf an, dass wir in die Gänge kommen."

Denn Rieder und Co. haben in Riga Großes vor . Das Viertelfinale, das die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei den vergangenen vier Turnieren dreimal erreicht hat, soll diesmal nicht Endstation sein.

DEB-Cracks hoffen auf den großen Coup

"Ich glaube an mehr", sagte Stürmer Nico Krämmer und stimmte in die forschen Töne seiner Mitspieler in den vergangenen Tagen ein.