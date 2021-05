SC Freiburg: Das sagt Christian Streich zur Conference League

Der SC Freiburg kämpft am letzten Bundesliga-Spieltag um die Qualifikation für die neu eingeführt Conference League. Streich hält das allerdings für unwahrscheinlich.

"Wir werden lieber Siebter als Achter", sagte der 55-Jährige: "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Siebter werden, ist ziemlich gering. Weil drei Mannschaften müssten für uns spielen. Aber wir wollen immer den besten Platz erreichen und nehmen alles mit, was wir kriegen können."

Am wichtigsten sei es, die Spielzeit am Samstag bei Eintracht Frankfurt mit einem positivem Erlebnis zu Ende zu bringen. "Wir haben diese Saison richtig erfolgreich bewältigt. Und das wollen wir mit einem tollen Spiel zum Abschluss bringen - nichts weniger als das. Das letzte Spiel ist immer das, was nachwirkt", erklärte der dienstälteste Trainer der Liga.