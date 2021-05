Arminia will Saison "vergolden": Jeder "Tropfen Schweiß wird sich lohnen"

Arminia Bielefeld geht voller Zuversicht in den großen Abstiegs-Showdown am Wochenende. Als Tabellen-15. haben Sie einen Punkt Vorsprung auf Bremen.

Arminia Bielefeld geht voller Zuversicht in den großen Abstiegs-Showdown am Wochenende. "Für uns ist das eine positive Ausgangssituation. Es geht darum, das Nasenspitzchen, das wir vorne sind, in der Konstellation auch zu Ende zu bringen", sagte Trainer Frank Kramer (49) vor dem Saisonfinale beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Dafür müssen wir hart arbeiten. Jeder Tropfen Schweiß wird sich lohnen."