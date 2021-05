Curling-WM: Mixed-Team unterliegt Schottland

Das deutsche Curling-Team hat bei der WM im olympischen Mixed-Doubles im schottischen Aberdeen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Pia-Lisa Schöll (Oberstdorf), deren Mutter Almut Hege-Schöll 1988 in Glasgow WM-Gold gewonnen hatte, und Klaudius Harsch (Rastatt) unterlagen dem Gastgeber am Donnerstag mit 5:7 und liegen vorerst nur noch auf Rang fünf der Zehnergruppe. Noch drei Spiele stehen aus, am Abend (20.30 Uhr) trifft Deutschland auf den direkten Konkurrenten Südkorea.