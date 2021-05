VfB-Coach Matarazzo: Conference League ein "unlogisches Ziel"

Trainer vom VfB Stuttgart will vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga keine Gedanken an die kleine Europacup-Chance verschwenden.

Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart will vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga keine Gedanken an die kleine Europacup-Chance der Schwaben verschwenden. "Der ein oder andere sieht jetzt die Möglichkeit, da noch rein zu rutschen", sagte er vor dem Heimspiel gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) über die Conference League, "aber auch wenn wir drei Punkte holen, sind wir immer noch abhängig. Deshalb finde ich so ein Ziel unlogisch."