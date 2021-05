Rose vor Saisonfinale: "Schauen nur auf uns"

Für Trainer Marco Rose hängt die sportliche Bilanz seiner letzten Saison bei Borussia Mönchengladbach auch vom abschließenden Spiel am Samstag bei Werder Bremen ab. "Wenn wir die Conference League nicht erreichen, haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Und dann können wir auch nicht zufrieden sein mit der Saison", sagte Rose am Donnerstag.

Die Borussia geht als Tabellen-Achter in den 34. Spieltag und muss für eine Teilnahme an der Conference League einen Punkt Rückstand auf Union Berlin aufholen. Union erwartet zeitgleich RB Leipzig.

"Wir wissen, dass wir angewiesen sind auf ein Ergebnis in Berlin. Trotzdem wissen wir: Wenn das Ergebnis in Berlin stimmt und unseres nicht, dann haben wir ein Problem. Deswegen werden wir in Bremen nur auf uns schauen, das Spiel annehmen und nochmal versuchen, eine gute Leistung zu bringen", sagte der künftige BVB-Trainer.