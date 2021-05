Formel 2: Beckmann und Zendeli verpassen Top Ten im Qualifying

Auf die deutschen Formel-2-Neulinge David Beckmann (21/Hagen) und Lirim Zendeli (21/Bochum) wartet bei ihrem Monaco-Debüt eine knifflige Aufgabe. Beckmann qualifizierte sich in seinem Charouz auf Startplatz 13 für das erste Sprintrennen im Fürstentum am Freitag (11.45 Uhr/Sky), Zendeli im MP Motorsport kam nicht über Rang 17 hinaus.

Am Samstagvormittag (8.20 Uhr) steht ein weiteres Sprintrennen auf dem Programm, das Hauptrennen auf dem 3,337 km langen Kurs findet am Samstagnachmittag (17.15 Uhr) statt.

Beckmann (20) und Zendeli (21) waren im vergangenen Jahr als Teamkollegen bei Trident in der Formel 3 unterwegs und belegten in der Meisterschaft die Ränge sechs und acht. Beide schafften dann den Sprung in die Formel 2 und folgten damit auf Mick Schumacher. Der 22-Jährige gewann im vergangenen Jahr den Titel und startet nun für Haas in der Formel 1.