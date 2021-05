Eishockey-Weltrangliste: Die IIHF Weltrangliste zur WM 2021

Vor der Eishockey-WM 2021 wirft SPORT1 einen Blick auf die aktuelle Weltrangliste im Eishockey. In das Ranking fließen die Endergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie dem letzten olympischen Eishockey-Turnier mit ein.

Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende. So zählt Finnlands WM-Titlel von 2019 noch 75% von 1200 Punkten - also 900 Punkte. Schwedens WM-Triumph aus dem Jahr 2017 zählt dagegen nur noch 25% von 1200 Punkten - also 300 Punkte. Deutschlands Olympia-Silber von 2018 gibt dem DEB-Team im aktuellen Ranking noch 50% von 1160 Punkten - somit 580 Punkte.