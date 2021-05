Dota 2 AniMajor: Kiev-Major entscheidet über WM-Teilnahme

Das AniMajor wird das letzte Dota 2-Major vor der Weltmeisterschaft "The International " sein. Neben wichtigen DPC-Punkten gibt es auch 500.000 US-Dollar Preisgeld.

Das zweite und damit letzte Major der Saison ist bestätigt: Es geht zurück nach Kiev, wo WePlay Esports ein weiteres Mal die Dota 2-Elite zum alles entscheidenden Wettstreit einlädt. Es geht um 500.000 US-Dollar und begehrte Saison-Punkte, die zur Teilnahme am The International (TI) berechtigen. Für die meisten Teams ist es die letzte Chance, die WM-Qualifikation klar zu machen, ohne in die hartumkämpften Regional Qualifier zu müssen.