Die Apex Entwickler im Gespräch zur neuen Legende Valkyrie

Valkyrie: Die Fähigkeiten

Beginnen wir mit den Basics: Valkyrie hat ein umfassendes Arsenal an passiven und aktiven Fähigkeiten, die in Kombination verheerenden Schaden anrichten können. Neben den "offiziellen" Fähigkeiten, hebt Valkyrie Feinde in ihrer Sichtlinie hervor, wenn sie droppt, ihr Ultimate einsetzt oder von Sprungtürmen fliegt.

Valkyrie: Das sagen die Entwickler

Valkyrie: Angespielt

In der Praxis spielt sich Valkyrie nicht so übermächtig, wie es die Flugfähigkeit vermuten lässt. Aufmerksame Gegner haben im Normalfall kein Problem die Dame aus der Luft zu schießen. Gerade in höheren Rängen bedeutet ein Ausflug in die Luft den sicheren Tod. Die ultimative Fähigkeit klingt auf dem Papier super, doch beim Versuch seine Teammates zum Einklinken zu bewegen kommt Verzweiflung auf. Da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, mit einem Pre-Made Team in das Match zu starten. Alles in allem macht Valkyrie richtig Spaß und reiht sich perfekt in die Riege der Legenden ein.