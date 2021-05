"Endspiel" für Köln: "Mit dem Rücken zur Wand schon oft Leistung gebracht"

Bundesligist 1. FC Köln will vor seinem Finale um den Klassenerhalt Zuversicht versprühen. Horst Heldt äußert sich vor dem Finale um den Klassenerhalt optimistisch.

Bundesligist 1. FC Köln will vor seinem Finale um den Klassenerhalt Zuversicht versprühen. "Das ist ein Endspiel, keine Frage", sagte Manager Horst Heldt vor dem entscheidenden Spiel gegen Schalke 04 am Samstag: "Aber die Mannschaft hat mit dem Rücken zur Wand in dieser Saison schon oft Leistung gebracht."