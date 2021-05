Mainz-Sportdirektor würde Frau an der DFB-Spitze begrüßen

Sportdirektor Martin Schmidt (54) vom Bundesligisten FSV Mainz 05 würde eine Präsidentin beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausdrücklich begrüßen. "Frauen haben in den Verbänden sicher ihre Wertschätzung, also warum nicht auch eine Präsidentin?", sagte der Schweizer am Donnerstag: "Da bin ich sehr offen gegenüber und würde sowas sogar begrüßen."