Hütter selbstkritisch: "Bin nicht zufrieden"

Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat nach dem Verpassen der Champions League Selbstkritik geübt. "Ich bin, was meine Arbeit in den letzten Wochen betrifft, nicht zufrieden", sagte der 51-Jährige auf der virtuellen Pressekonferenz: "Ich will nicht sagen, dass es enttäuschend war, aber eben nicht gut genug, um allen hier nochmal eine Freude zu bereiten. Das ist das, was mich stört."