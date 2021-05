Olympia: Loske verpasst letzten Quotenplatz für deutsche Kanuten

Annika Loske verpasst die Olympischen Spiele in Tokio © AFP/SID/IROZ GAIZKA

Frankfurt am Main (SID) - Canadier-Spezialistin Annika Loske (Potsdam) hat einen weiteren Quotenplatz für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Bei der abschließenden Qualifikation in Barnaul/Russland wurde die 23-Jährige im Einer über 200 m im Vorlauf wegen eines zu leichten Boots disqualifiziert und ließ damit die letzte Chance auf ein weiteres Ticket ungenutzt.