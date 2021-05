Formel 1, Monaco-GP: Red Bull im ersten Training vor Ferrari und Mercedes

Der Mexikaner Sergio Perez setzte im Testlauf für das fünfte Saisonrennen ( Formel 1: Der Große Preis von Monaco am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER ) in 1:12,487 Minuten die Bestzeit vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz (Spanien/+0,119 Sekunden). WM-Herausforderer Max Verstappen, der im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Perez auf den weichsten Reifensatz verzichtete, wurde Dritter (+0,161)

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes stieg mit Rang fünf ein (+0,508), der Brite beteiligte sich ebenfalls zunächst nicht an der Jagd nach Top-Zeiten.

Schumacher hinter Haas-Kollege Mazepin

In Monaco pausiert die Formel 1 traditionell am Freitag, dafür wird es im Qualifying am Samstag umso ernster: Weil auf dem engen und kurvenreichen Kurs im Fürstentum Überholen kaum möglich ist, gilt ein guter Startplatz als vorentscheidend für den Sieg. Bei den letzten 20 Monaco-Rennen startete der spätere Sieger 16-mal von Platz eins oder zwei. (Der Rennkalender der Formel 1)