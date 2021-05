Kampf zwischen Sturm und Feigenbutz im Herbst geplant

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm soll gegen Ex-Champion Vincent Feigenbutz um die Chance auf einen neuen WM-Fight kämpfen. Wie die Promoter am Donnerstag mitteilten, soll das Duell am letzten September-Wochenende oder am ersten Oktober-Wochenende steigen. Wo der Kampf stattfinden soll, ist noch offen.