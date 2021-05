LoL Patch 11.10: Die besten ADCs

ADC ist nicht wirklich die dankbarste Rolle im Spiel. Die Meta geht dafür langsam, aber sicher wieder in Richtung Hyper-Carrys, gerade auch durch die Support-Änderungen.

Seit Patch 11.10 kostet Guinsoo’s Rageblade ein bisschen weniger Gold und Kog’Maw profitiert davon am meisten. Seine fehlende Beweglichkeit kann durch Enchanter-Supports einfach ausgeglichen werden und die sind gerade in der Meta richtig gut dabei.

Jhin dominiert auch in Patch 11.10 weiter die Bot-Lane. Sein ausbalanciertes Design macht ihn Patch für Patch zu einem gefährlichen Gegner, der gerade mit Dark Harvest und ordentlich AD im späteren Spielverlauf richtig aufdreht.

Swain ist zwar kein ADC im klassischen Sinne, mogelt sich aber auch in diesem Patch in die Top-5 der besten ADCs hinein. Sein Level 6-Powerspike macht ihn gerade in Verbindung mit einem CC-lastigen Support wie Leona fast unschlagbar.