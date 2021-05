Lob und Startelf-Garantie für "Vollprofi" Khedira

Trainer Pal Dardai hat Rio-Weltmeister Sami Khedira für dessen letztes Spiel der Karriere eine Startelf-Garantie gegeben. "Ich habe ihm die Taktiktafel gezeigt und gesagt, du spielst von Anfang an. Du kannst entscheiden, wie du das möchtest. Er hat gesagt, dass er natürlich von Anfang an spielen möchte und alles geben will, so lange er kann", erklärte Dardai vor dem Saisonfinale bei der TSG Hoffenheim am Samstag: "Deswegen wird Sami von Anfang an spielen."